Conceição: "Preocupam-me as viagens, os minutos, tudo acumulado. Não é fácil"

FC Porto head coach Sergio Conceicao during their Portuguese First League soccer match against Famalicao held at Famalicao Municipal Stadium, Portugal, 15th August 2021, MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

Antevisão do técnico do FC Porto ao encontro com o Santa Clara, a contar para a Taça da Liga. Partida com início às 19h00 de terça-feira.

Ganhar a prova é o objetivo: "Nós olhamos para o jogo com ambição, dentro desse novo quadro competitivo. Há um foco grande no jogo. Temos uma equipa que nos faz sentir confortáveis, dentro do desconforto dos muitos quilómetros. É uma competição que queremos muito ganhar."

Viagens que se seguem: "As viagens preocupam-me. No último período, houve três jogadores que não contaram na Taça, com todo o respeito que possa ter pelo Sintrense. Preocupam-me as viagens, os minutos. Tudo acumulado. Não é fácil. Ainda por cima, quase todos os jogos vão ser fora. Tentamos minimizar uma situação que pode ser preocupante."