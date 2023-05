Sérgio Conceição: "Prefiro agarrar nas malinhas e ir para a minha casa lá em Coimbra"

Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do FC Porto-Vitória de Guimarães, partida da última jornada que começa às 18h00 de sábado

O FC Porto confia em ultrapassar o líder Benfica na 34.ª e última jornada da I Liga para revalidar o título de campeão, desde que vença o Vitória de Guimarães, assegurou Sérgio Conceição.

"A confiança não tem a ver com os adversários ou qualquer tipo de situação que se possa pensar, mas com aquilo que adquirimos diariamente no nosso trabalho e não existe "ses". Temos de estar focados e concentrados no nosso jogo, ganhá-lo e, depois, iremos saber quem é o campeão. Se ainda acredito no título? Obviamente. O meu discurso sempre foi esse e continuará a ser até, sensivelmente, às 20:00 de amanhã [sábado], dependendo dos "descontos" e do prolongar do jogo", reiterou o técnico, em conferência de imprensa.

Benfica e FC Porto entram na última jornada da 89.ª edição da I Liga separados por dois pontos, com os campeões nacionais à espera de um volte-face "milagroso" para selarem uma inédita revalidação do título ao cabo da sexta temporada da era Sérgio Conceição.

As águias conquistarão o seu 38.º cetro da sua história se baterem em casa o lanterna-vermelha e já despromovido Santa Clara, mas um empate até pode servir, desde que, à mesma hora, os azuis e brancos não derrotem o Vitória de Guimarães e superem os 11 golos de diferença favoráveis ao Benfica na contagem entre tentos marcados e sofridos.

"Num dos últimos jogos meti muita gente na frente, porque precisávamos de ganhar para continuar na luta e somar mais três pontos. Agora, gosto de equilíbrio e prefiro que uma equipa faça golos, mas não os sofra. Estamos a falar de consistência e isso passa pelos momentos com e sem bola. Se [o resultado final] ficar 6-4, alguma coisa não estará bem para mim. Obviamente, o resultado é o mais importante, mas, dentro do perfeccionismo que queremos nesses diferentes momentos do jogo, seria estar em contradição", expôs.

O clube da Luz também festejará em caso de derrota desde que o FC Porto não triunfe frente aos vimaranenses, cenários que deixam os dragões com diminutas hipóteses de vencerem a I Liga pela 31.ª ocasião e lograrem o nono bicampeonato do seu palmarés.

"Faz parte da minha forma de estar [deixar a equipa sob pressão]. Eu sou muito exigente comigo mesmo e fico desconfiado nos bons momentos e com os elogios. Sinto-me mais confortável quando me criticam, me chamam nomes ou me assobiam. Sinto-me normal a ganhar, mas muito mal a perder. É o meu estado de espírito. Se o quiser mudar para ser simpático para algumas pessoas, não vou fazer, porque não consigo nem sou eu. Prefiro agarrar nas malinhas e ir para a minha casa lá em Coimbra", afirmou Sérgio Conceição.

Rejeitando falar do jogo entre o Benfica e o Santa Clara, o técnico prometeu "luta até ao último segundo" para manter o melhor ciclo de resultados do FC Porto no campeonato e obter a nona vitória seguida face ao Vitória de Guimarães, que triunfa há quatro rondas.

"Espero um opositor dentro daquilo que tem feito nos últimos jogos, mas, sinceramente, espero que o FC Porto esteja à altura de um jogo que vai ser difícil e que terá momentos em que precisaremos de estar muito concentrados para ganhar os três pontos", alertou, mostrando-se "completamente tranquilo e confiante" numa "boa resposta" dos "dragões".

Os vimaranenses tentam garantir no Dragão a quinta posição, que significará a diferença entre entrar logo na segunda ou apenas na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, numa fase em que têm dois pontos de avanço em relação ao também europeu Arouca, sexto colocado, que joga em simultâneo no terreno do "tranquilo" Portimonense.

"Ganhar este jogo depende muito da forma como vamos estar em cada momento contra uma equipa que se organiza bem defensivamente, que não precisa de muitas ocasiões para fazer golos e que, tirando os clubes que estão nos quatro primeiros lugares, é uma das que tem menos golos sofridos. Temos de nos focar nessa situação de desmontar o adversário e sermos consistentes em termos defensivos para não sofrermos", observou.

Sérgio Conceição, que continua apenas privado de João Mário, por lesão, foi igualmente confrontado sobre as nomeações dos árbitros principais Artur Soares Dias e Rui Costa para dirigirem os encontros de FC Porto e Benfica, respetivamente, na jornada decisiva.

"No nosso jogo, temos o melhor árbitro português. Dos outros jogos, não falo", ripostou.

O FC Porto, segundo classificado, com 82 pontos, dois abaixo do líder Benfica, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 53, no sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida arbitrada por Artur Soares Dias, da associação do Porto.