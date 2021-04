Sérgio Conceição: "Poupanças? Pode jogar esta equipa com o Chelsea..."

Declarações de Sérgio Conceição após o Tondela-FC Porto (0-2) na 26ª jornada da Liga NOS

Toni Martínez e Evanilson titulares: "Precisava de gente com as características deles para este jogo e para trabalharem muito com e sem bola. Fizemos um bom jogo, no geral."

Matemática do título: "Vamos olhar jogo a jogo. Temos que correr atrás do prejuízo e não podemos perder nada. No futebol tudo pode acontecer. O importante é acreditarmos no que podemos fazer e no trabalho. "

Poupanças para o Chelsea: "Poupar? Não sei. Pode jogar esta equipa com o Chelsea. Escolhi esta equipa a achar que era o melhor onze. "

Relvado: "Com a chuva que caiu, o relvado estava em boas condições, não dificultou nada. Não foi por aí que tivemos mais ou menos dificuldade. Fizemos um bom jogo, com algumas ocasiões na primeira parte e foi um jogo muito consistente da nossa parte, num campo difícil. O Tondela tem 28 pontos e 23 foram conquistados em casa."