Sérgio Conceição: "Posso confirmar o Pepe a titular, até pelo que disse de mim"

Sérgio Conceição esteve na sala de imprensa do Jamor para lançar o Braga-FC Porto, final da Taça de Portugal que se joga este domingo a partir das 17h15

O onze com Eustáquio ou Grujic: "Qual é que vai ser titular? Ainda não dei o onze aos jogadores. Posso confirmar o Pepe a titular, até pelo que disse de mim, convém. [risos] Mas não falei com os jogadores, ainda. As diferenças são visíveis entre Grujic e Eustáquio. Têm algumas diferenças e características necessárias mediante os jogos. Amanhã decidirei. Ou podem jogar os dois."

Vitória em 97/98 como jogador e volta a defrontar Artur Jorge: "As memórias dessa final... Tenho dificuldade, porque a forma intensa como vivo o dia a dia, tenho muita coisa que se apaga. Mas lembro-me desse dia com alegria, imagem de olhar para a bancada toda azul e branca e comemorar com os adeptos. Como tenho outras das minha passagem pelo FC Porto como jogador e treinador. Foi mais uma final que disputámos e ganhámos com todo o mérito. Foi um dos títulos que conquistei com muito prazer e orgulho por este clube."

Recuar a 1998. O que recorda de Artur Jorge nesse ano: "O que me lembro do Artur Jorge é de ser um bom jogador, bom central e profissional. É isso... Magia da taça é um jogo que, já disse muitas vezes, gosto muito. É a sexta final que disputo, já tenho alguns anos disto, mas continuo a sentir um nervoso miudinho, o entrar à tarde no Jamor é sempre o mesmo sabor. E o poder conquistar mais um título para o FC Porto, que é o mais importante."