Sérgio Conceição: "Podíamos ter saído com um resultado mais confortável"

Declarações de Sérgio Conceição após o Famalicão-FC Porto (1-2), na primeira mão da semifinal da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Tentamos que tudo saia na perfeição, procuramos isso, sempre à procura de evoluir e melhorar. Mas tivemos atitude competitiva como eu pedi, contra equipa em boa fase, com bons jogos na segunda volta da Liga, que joga com intensidade e agressividade. Por isso mais realça a nossa vitória. Definindo melhor no último terço podíamos ter saído com resultado mais confortável. Ainda falta a segunda mão."

Mexidas: "O Marko estava bem no jogo, tinha um amarelo, percebia-se que poderia numa transição ou reação à perda, é inegociável para ele porque está dentro da cabeça e podia levar um amarelo, a entrada do Mateus foi por isso, e depois o Otávio foi mais para o corredor central com o Galeno. Refresquei para ir à procura do terceiro golo, não aconteceu, foi pela margem mínima, estamos no intervalo da eliminatória."