Sérgio Conceição: "Podíamos ter chegado ao intervalo com três ou quatro golos de vantagem"

A análise de Sérgio Conceição à vitória do FC Porto sobre o Gil Vicente, em Barcelos, por 2-0.

Importância da vitória: "Claro que sim, era importante ganhar este jogo contra uma equipa que, em casa, cria dificuldades ao adversário, no passado bem recente criou dificuldades ao nosso rival que vai na frente [Sporting]. Entrámos bem, muito bem, fizemos um jogo sólido. Tivemos a nossa dinâmica com a bola, de acordo com aquilo que foi pedido e não fizemos no último jogo, e chegámos naturalmente ao golo. O Denis a fazer uma exibição fantástica, podíamos ter chegado ao intervalo com três ou quatro golos de vantagem. Sempre atentos ao que poderiam ser os ataques rápidos e contra-ataques do Gil Vicente, que é uma equipa interessante nesse momento do jogo. Sempre equilibrados à procura do segundo golo, apesar da boa entrada do Gil na segunda parte. Conseguimos chegar ao segundo golo com o remate do Sérgio [Oliveira] e até aí o jogo esteve sempre controlado. O resultado peca por escasso, mais por mérito daquilo que fizemos e críamos e não tanto por demérito do adversário."

Nanu no lugar de Zaidu e novas mudanças na defesa: "Tem a ver com a organização da equipa, a ver com todos os jogadores e sectores. Não podemos esquecer que a linha defensiva paga o trabalho feito pelos que estão na frente. É preciso esse trabalho, jogamos em 4-4-2, se os alas, os avançados e os médios não trabalharem em diferentes momentos, fica difícil para a linha defensiva. Acho que esse trabalho e esse processo defensivo é um compromisso de todos os jogadores, percebendo que há momentos em que pressionamos numa zona mais alta do campo, que hoje se calhar foi mais baixa, demos alguma iniciativa ao adversário numa zona em que nos sentíamos confortáveis. Soubemos defender bem como equipa."