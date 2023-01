Sérgio Conceição: "Pinto da Costa continua como um menino, com brilho no olhar"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em exclusivo à Sport TV, após a conquista da Taça da Liga (triunfo por 2-0 sobre o Sporting).

Deu a medalha a Pinto da Costa, tem um significado especial? "Sim, falamos do presidente com mais títulos no mundo e faltava este, tenho todo o gosto, temos uma relação de amizade pessoal, para além da profissional, grande estima e amizade, somos obcecados por títulos, gostamos muito de ganhar e quando é assim estamos contentes."

Pinto da Costa à procura de mais: "Proença teve a amabilidade de dizer para dar a medalha, temos uma relação de amizade e grandíssimo respeito, profissionalmente somos obcecados por ganhar, ele com 85 anos, continua como um menino, com brilho no olhar sempre à procura de mais."