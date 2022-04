Sérgio Conceição: "Pinto da Costa consegue tranquilizar sem sequer falar, é quase um guru"

Através da Revista Dragões, o treinador Sérgio Conceição deixou uma mensagem a Pinto da Costa, que comemora os 40 anos de presidência do FC Porto.

Uma pessoa incontornável: "Falar de 40 anos de liderança do meu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, é falar de números, de emoções, de vivências, de uma pessoa incomparável no nosso mundo do desporto-rei. São números incomparáveis de um homem incomparável."

Presença do presidente tranquiliza: "Quem me conhece sabe que sou pouco dado a leveza e brincadeiras quando o assunto é tão sério quanto um jogo do FC Porto. O presidente é um importante contrabalanço: em estágio, é das poucas pessoas que me consegue arrancar umas palavras, um sorriso. A sua presença [...] contribui para um ambiente mais leve, mas sempre focado. Nesse aspeto é quase um guru, um precursor do muito falado coaching. Consegue tranquilizar sem sequer falar. A força da comunicação que tem pelo seu olhar é um fenómeno."



Desejo de mais anos e mais títulos: "Foi precisamente a sua personificação do espírito do FC Porto que me fez novamente aceitar o seu desafio, em 2017. Por saber que tudo o que o presidente faz é para ver o FC Porto ganhar. Parece-me que tínhamos razão, presidente. Resta-me desejar-lhe muitos mais destes: anos, jogos e dias de jogo. Mas, acima de tudo, títulos, que é daquilo que nos alimentamos."