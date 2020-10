Sérgio Conceição: "Peço desculpa a todos os árbitros e VAR de Portugal"

Sérgio Conceição muito crítico da arbitragem do árbitro Andris Treimanis no Manchester City-FC Porto

Críticas à arbitragem: "Somos um país pioneiro no VAR, tenho por vezes contestado uma ou outra decisão no nosso país, mas, pelo que vi hoje, devo pedir desculpa a todos os árbitros e VAR do nosso país, porque se há país competente em relação ao que vi aqui hoje, esse é o nosso. O lance do primeiro golo do City... o lance que dá a falta do Fábio Vieira [golo de Gundogan] não é falta... podiam ser apitadas outras faltas iguais ou piores... há penálti sobre o Pepe no final da primeira parte, que é penálti em qualquer parte do mundo. Fomos prejudicados e fica um amargo de boca, porque tínhamos tudo para um resultado positivo, que era a vitória."

Entrega dos jogadores: "Acho que a primeira palavra tem de ser para os jogadores. Mudámos a estrutura habitual, com alguns elementos recém-chegados, mas foi algo trabalhado por nós e, em termos estratégicos, sentimos que era importante anular alguns pontos fortes do City para depois explorar aquilo que fizemos muito bem na primeira parte. Se tivéssemos feito um segundo golo, na situação do Marega, acho que se justificava, porque o City não tinha conseguiu criar perigo na primeira parte. Aos 60' e poucos minutos, o jogo mudou, porque o City se apanhou em vantagem e isso dificultou a nossa tarefa. O Luís Díaz estava com limitações físicas, tivemos que mudar dois jogadores de posição: Manafá entrou para lateral e Corona foi para a esquerda. Depois fomos à procura de tentar reduzir a desvantagem no marcador... Neste jogo, ao contrário da frustração que senti em alguns momentos do jogo do campeonato [com o Sporting], senti um grande orgulho no que fez a equipa. "

Passagem à próxima fase: "É o primeiro jogo da fase de grupos e estou convicto que vamos dar uma resposta positiva nos próximos jogos e temos uma palavra a dizer na passagem à fase seguinte."