Sérgio Conceição passou "mensagem forte" aos jogadores após empate com o Gil Vicente

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao duelo frente ao Sporting, em Alvalade, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A partida está agendada para as 20h45 de quarta-feira.

O FC Porto empatou 1-1 na receção ao Gil Vicente, no domingo, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, e Sérgio Conceição passou uma "mensagem forte" ao grupo.

"Foi uma mensagem forte, os jogadores sabem o que estou a dizer. Depois do jogo com o Gil Vicente, foi uma mensagem forte. Não vou partilhar aqui", sublinhou o treinador dos azuis e brancos na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o Sporting, de quarta-feira.