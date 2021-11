Sérgio Conceição regressa a Itália para um fim de semana em família

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador do FC Porto concedeu dois dias de folga ao plantel, que regressa ao trabalho na tarde de segunda-feira, de forma a prosseguir a preparação para o duelo da Taça de Portugal frente ao Feirense

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que costuma ir a Roma com frequência, rumou esta sexta-feira a Itália, onde vai passar um fim de semana especial em família, aproveitando para celebrar o 25º aniversário do filho Sérgio, esta sexta-feira, e quiçá, antecipar o seu, que comemora na segunda-feira, dia 15.

Em história na rede social Instagram, foi o filho Sérgio Conceição a partilhar a fotografia que assinala a partida, na qual só o filho Rodrigo, que está cedido ao Estoril, não aparece.

De recordar que, depois do treino conjunto desta sexta-feira com a equipa B, e aproveitando a pausa nas competições de clubes, o plantel da formação principal do emblema azul e branco vai usufruir de dois de folga e volta ao trabalho na tarde de segunda-feira, de forma a prosseguir a preparação para o duelo da Taça de Portugal frente ao Feirense (dia 20 de novembro, às 20h15).