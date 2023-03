Sérgio Conceição partilha nas redes sociais feito de atleta com paralisia cerebral

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador do FC Porto recorreu às redes sociais para destacar feito de Álex Roca.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, recorreu às redes sociais para destacar o feito alcançado por Álex Roca, primeiro atleta do mundo com paralisia cerebral, e 76 por cento de incapacidade física, a completar a Maratona de Barcelona.

O técnico portista segue o atleta e fez questão de partilhar nas suas histórias do Instagram a publicação do espanhol, que dava conta do feito.

"Fiz história. Primeira pessoa do mundo com 76 por cento de incapacidade física que conseguiu terminar uma maratona: 42,195 km. Isto foi possível graças a toda a minha equipa. Obrigado a todos, não tenho palavras", pode ler-se na publicação de Álex Roca.