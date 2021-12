Sérgio Conceição: "Para aquilo que produzimos, ainda fazemos poucos golos"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória com o Portimonense (3-0), em jogo a contar pela 13ª jornada da Liga Bwin, em Portimão.

Sobre o adversário: "Foi um jogo difícil. Para quem não viu o jogo, pode pensar que foi fácil, mas não foi nada disso. O Portimonense tem jogadores com características que dificultam o jogo, porque sem bola são agressivos e com bola são muito diretos. É uma equipa difícil de defrontar."

Finalizações: "Criámos algumas situações e tivemos uma ou outra situação que devia ter sido concluída de outra forma. Para aquilo que produzimos, ainda fazemos poucos golos. Definir e concluir com eficácia, não estamos tão bem. Mas no fundo foi uma exibição consistente."

Liga dos Campeões e liderança no campeonato: "Há uma caminhada longa para fazer. Claro que trabalhar em cima de vitórias, ainda para mais consistentes, é bom. No entanto, preparámos este jogo apenas focados no campeonato.