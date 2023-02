Sérgio Conceição paga renda a família em risco de despejo em Famalicão

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador do FC Porto volta a mostrar a sua faceta solidária.

Já não é novidade que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, tenta ajudar os mais necessitados sempre que lhe é possível. Desta feita, o técnico pagou três meses de renda a uma mãe e dois filhos em risco de despejo em Famalicão, uma vez que o senhorio tem outros planos para a habitação.

Graciele, mãe de dois filhos - Gabriela, de 12 anos, e Rafael, de 10 -, que além do risco de despejo soube recentemente que tem uma doença oncológica, pediu ajuda ao treinador famalicense Tiago Velho, que contactou o treinador dos "dragões".

Conceição dispôs-se prontamente a ajudar e, no final do triunfo sobre o Vizela (2-0), no domingo, conheceu a família e mostrou-se disponível para pagar três meses de renda, sendo dois de caução, para que possam ir já para uma nova casa.