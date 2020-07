Sérgio Conceição: Otávio é "jogador à antiga" e ausências não preocupam

FC Porto fica privado de pelo menos três jogadores para o clássico: Corona, Uribe (castigados) e Sérgio Oliveira (lesionado).

Elogios a Otávio: "O Otávio é um jogador à antiga, percebe de futebol, é perspicaz na forma como interpreta cada momento. Além disso, tem a qualidade que vocês conhecem. Trabalha comigo, este já é o quarto ano, tendo também o ano do Vitória de Guimarães. Sem dúvida nenhuma, está muito mais maduro no seu jogo, mais constante. É um jogador importante da equipa. Conhece bem o espaço, é inteligente. Passe a expressão, é rato. [risos] Sem com isto querer referir alguma coisa do rato do passado, atenção. Não tem nada a ver com isso".

Viagem de regresso a pensar no Benfica? "Viagem tranquila e a pensar no Sporting, no microciclo que aí vem, e temos treino amanhã. Temos alguns jogadores fora e o meu trabalho é esse, não é pensar ou estar atento a coisas que não controlo, mas o que eu controlo".

Bola parada: "Estava a ver o jogo do Rio Ave com o Portimonense e foram três golos de bola parada. É fundamental. Nós temos unidades de treino só de bola parada. Há quem não goste muito de ouvir isto e pensa que somos só de bola parada. Não é nada disso, nós fazemos golos de todas as maneiras, como aconteceu no jogo com o Belenenses. Mas, em situações em que o jogo está complicado, isto é treino. Não sai por acaso. Nós sabemos quem ataca ao primeiro poste, quem fica à entrada da área, quem bate e onde é que queremos a bola. Isto faz parte do trabalho como outro momento qualquer do jogo".

Sobre Fábio Vieira: "Gosto de jogadores de caráter, com personalidade. Que corram, também, de preferência".

Corona é o jogador mais completo do campeonato? "Penso que, até agora, a equipa do FC Porto tem sido a mais completa do campeonato".

Ausências de Sérgio Oliveira e Uribe frente ao Sporting: "Abre-se um problema para os que não podem jogar e há uma solução e uma oportunidade para outros que vão jogar. É simples. E Corona também está castigado. Não podem jogar eles, têm de jogar outros e, sinceramente, não estou minimamente preocupado com isso. Estou preocupado é em programar bem a semana, a nossa equipa, a nossa estratégia. Obviamente, gostava de ter toda a gente disponível, mas tenho outros jogadores que com certeza vão dar uma boa resposta".