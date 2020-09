Sérgio Conceição: "Os pais querem que os filhos sejam como Ronaldo e Messi"

O treinador do FC Porto falou dos pais e recordou o momento em que assinou o primeiro contrato.

Em entrevista ao Expresso, Sérgio Conceição lembrou o pai e o momento em que assinou contrato profissional com o FC Porto.

"Os meus pais eram daquela geração mais dura, principalmente o meu pai. Hoje em dia é normal que os pais acompanhem muito os filhos, que queiram que sejam todos Ronaldos e Messis", começou por dizer o treinador do FC Porto.

Sérgio Conceição lembrou que o pai tinha uma "visão diferente do futebol" e o desporto em geral: "O meu pai, estamos a falar de um tempo diferente, com uma visão completamente diferente sobre o futebol. Ele não queria que eu viesse para uma cidade grande. Quando o conseguimos convencer, ele veio comigo assinar o contrato e faleceu no dia seguinte. Foi um dia terrível para todos, um dia presente na minha memória. Todos os dias os recordo com muita emoção".