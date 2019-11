Sérgio Conceição: "Os meus adjuntos até perguntaram se tinha tomado um calmante"

Em entrevista ao site da UEFA, o treinador do FC Porto falou sobre a sua maneira de ser e estar no futebol, recordando uma vitória dos dragões em casa do rival Benfica.

"Um dia perfeito é estar com a família e que no dia anterior a minha equipa tenha ganho": é assim que Sérgio Conceição define a sua forma de estar na vida. Em entrevista ao site da UEFA, o treinador do FC Porto abordou a postura que adota em relação ao futebol e refere que "é impossível" desligar-se completamente da profissão de treinador.

"Gosto, por exemplo, de ir buscar o meu filho à escola e de ir a um restaurante com a minha família se tiver um dia de folga. No fundo, trata-se de partilhar momentos durante esse dia que muitas vezes não temos oportunidade de o fazer durante a semana. Dito isto, para mim é impossível desligar-me completamente do futebol. Mesmo nos dias de folga falo meia dúzia de vezes com os meus adjuntos e com outras pessoas ligadas ao clube", explicou Conceição ao portal do organismo que tutela o futebol europeu.

Questionado sobre uma palestra que se tenha destacado ao longo dos vários anos que leva como treinador, Sérgio recorda um jogo de grande importância na caminhada do FC Porto para o título de campeão nacional de 2017/18: a vitória no Estádio da Luz sobre o rival Benfica, com um golo de Herrera aos 90 minutos.

"Há um momento marcante, até por essa característica que eu tenho de ser muito emotivo e que não se revelou nessa altura. Cheguei a pensar para mim próprio: 'não é normal estares tão calmo numa palestra antes de um jogo'. O encontro em causa foi quando defrontámos fora o Benfica há dois anos e vencemos com um golo aos 90 minutos. Foi uma palestra diferente do que eu estava habituado a fazer. Lembro-me de passar a mensagem que queria passar aos jogadores, mas de uma forma muito mais calma do que o habitual. Os meus adjuntos até me perguntaram se eu tinha tomado algum calmante", contou o técnico dos azuis e brancos, na entrevista publicada no dia em que o FC Porto joga frente ao Rangers, em Glasgow.