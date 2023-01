Sérgio Conceição: "Os jogadores são seres humanos fantásticos, por vezes não é fácil lidar comigo"

Declarações de Sérgio Conceição após o Sporting-FC Porto (0-2) na final da Taça da Liga

Caso de Eustáquio e outros: "Primeiro é o trabalho. O compromisso com o trabalho tem que estar presente diariamente. Os jogadores vão evoluindo, sabem a nossa mensagem com facilidade, o trabalho tático. E são seres humanos fantásticos, porque por vezes não é fácil lidar comigo, acredito. Muito rigor, muita exigência, mas tem dado alguns frutos. É uma maravilha ver jogadores que chegam e conseguem ir para patamares diferentes".

A emoção na roda: "É uma taça do grupo de trabalho. Vemos a meia-final com o Académico, alguns jovens deram uma resposta excelente. E os mais mais experientes, que dão uma resposta fantástica. O Pepe limitado na segunda parte, o Otávio também algo limitado. É de louvar o espírito que existe, são todos profissionais de excelência e qualidade humana acima da média."

Sobre Pepe: "Um super líder. É alguém que no balneário demonstra o meu estado de espírito. Nissop ele e eu somos muito parecidos, ambos temos uma vontade enorme de ganhar. E ele, apesar da idade, tem vontade de aprender todos os dias. O Pepe já ganhou muitos troféus, mas continua com ambição e uma sede enorme de vencer. E depois disso cuida-se, é o primeiro a chegar e dos últimos a ir embora."

O FC Porto pós-Mundial: "Andámos mais esfomeados, atrás do prejuízo com o Braga à frente e o Benfica também. Temos que dar à perna, o desafio é esse. Se não fica díficil. Ganhámos uma taça e quarta-feira temos já o Marítimo. Fica o desafio para os jogadores, até porqu eles vêm as conferências. Fica desde já essa batalha que vamos ter na Madeira, uma final para ganhar"

As corridas ardem casa para o Olival: "No que penso? Muitas vezes em futebol, no treino. Mas também na família, pensamentos do momento: Costuma ser 1h40 ou 2h00, dá para pensar em muita coisa".