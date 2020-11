Treinador do FC Porto falou sobre o sentimento do plantel em relação a Reinaldo Teles, histórico dirigente do clube que faleceu na quarta-feira, aos 70 anos.

Falecimento de Reinaldo Teles: "É um momento emocionante e forte para os portistas. Já expressei o meu sentimento e é comum a todas as pessoas: tristeza, desilusão profunda para todos nós e isso é bem visível no que foi a presença das pessoas e na forma como estão a viver o momento".

Capitalizar as emoções no futebol, dentro de campo: "As emoções estão sempre ligadas à nossa vida. É normal que assim aconteça. Existem jogadores que conhecem bem o senhor Reinaldo, outros nem tanto, mas pelo ambiente e atmosfera que existe percebem a grandeza da pessoa em questão. Nós, equipa técnica, não só numa situação destas, mas todos os dias, tentamos motivar os jogadores da melhor forma e isso é bem visível na nossa equipa, pela forma ambiciosa e muito aplicada de todos os jogadores".