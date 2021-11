Sérgio Conceição: "Ontem foi dia de combinar o fato de treinador com o de pai de família"

Treinador do FC Porto recorreu às redes sociais para assinalar a presença em família na gala dos Dragões de Ouro, que se realizou na segunda-feira.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, recorreu esta terça-feira às redes sociais para assinalar a presença em família na gala dos Dragões de Ouro, que se realizou na segunda-feira.

Na referida gala, recorde-se, o treinador do emblema azul e branco viu o filho Francisco Conceição receber o Dragão de Ouro para o Atleta Revelação.

"O fato de treinador é o mais visível, aquele pelo qual me conhecem. Mas também visto o fato de pai de família. Ontem foi dia de combinar os dois e de também estar com a minha família do futebol", começou por escrever Sérgio Conceição, antes de felicitar o clube e todos os premiados com um Dragão de Ouro.

"Parabéns ao FC Porto pela Gala dos Dragões de Ouro e parabéns a todos os premiados!"