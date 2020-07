Declarações do treinador do FC Porto na entrevista rápida da SportTV.

Tondela: "É um hábito os adversários pensarem mais na sua missão defensiva, mas isso eu compreendo, já estive em equipas que lutavam pela permanência e, dentro daquilo que é um jogo correto, meter duas linhas de cinco é absolutamente normal para quem acha que isso pode ser importante para o jogo. Por isso, eu da estratégia do adversário não tinha de falar, tinha era de encontrar soluções para podermos fazer golos, montar esse processo defensivo e foi isso que tentámos fazer, uma vezes bem, outras menos bem, mas o importante foi o resultado num jogo bem conseguido da equipa. Não com muitas oportunidades, não muito espetacular, mas bem conseguido

Mais uma entrada forte na segunda parte: "O treinador está cá para falar no balneário e para corrigir o que não está a ser feito durante esses 45 minutos. Tem a ver com o que os jogadores percebem que está a acontecer no jogo, porque foi a primeira vez que encontrámos o Tondela a defender com uma linha de cinco. Já o fez contra o Vitória de Setúbal, contra o Braga; vínhamos preparados para que isso pudesse acontecer. Depois, com os três homens no meio, o Jaquité, o Pepelu e o João Pedro, e com dois homens nas alas, abertos, o Toro e o Richard, isso foi a primeira vez que fizeram. Inicialmente, isso pode causar alguma dificuldade dentro do que foi preparado para o jogo. Depois, com o decorrer do tempo, a equipa técnica está lá para corrigir o que não se está a fazer e [dizer] o que temos de fazer para chegar ao golo e ganhar o jogo".

Adversário perigoso: "O Tondela está aflito na tabela, precisa de pontos. É normal que, a perder, quisesse arriscar tudo com um futebol mais direto. Meteu os dois avançados, e com envergadura importante em termos físicos, e nós tivemos de ir ajustando. Estávamos por cima no marcador, podíamos e deveríamos ter mais bola, na fase final, principalmente, quando fizemos o 0-2, é verdade, mas o Tondela também tem o seu mérito, queria ir à procura de reduzir o marcador. Acabou por acontecer, mas fomos muito fortes, conseguimos fazer o terceiro golo e tivemos oportunidades para fazer mais um ou outro golo".