Sérgio Conceição: "O ruído tem a ver com o que se fala no futebol português. De futebol fala-se pouco"

Sérgio Conceição explica silêncio com ruído do futebol nacional (

A ausência de Sérgio Conceição nas quatro conferências de imprensa antes e depois dos embates com Desportivo de Chaves e Estoril, ambos da I Liga, deveu-se ao ruído do futebol português, justificou o treinador do FC Porto.

"É o ruído que existe no futebol português. Por vezes, tal como o presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa] diz, e bem, calados fazemos um grandíssimo discurso", reagiu o técnico, na véspera da receção ao Inter Milão, em duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no qual os "dragões" partem com uma desvantagem mínima de 0-1.

Sérgio Conceição voltou a surgir na sala de imprensa 15 dias depois do desaire caseiro com o Gil Vicente (1-2), da 22.ª jornada da I Liga, falhando as antevisões e os rescaldos dos êxitos em Chaves (3-1) e na receção ao Estoril Praia (3-2), das jornadas seguintes.

"O ruído tem a ver com o que se fala no futebol português. De futebol fala-se pouco, mas estou disponível para falar", acrescentou, antes de comentar a irregularidade exibicional apresentada pelos campeões nacionais nos três jogos subsequentes à derrota em Itália.

Considerando que "foi difícil ganhar naquelas circunstâncias" ao Gil Vicente, numa noite em que o FC Porto terminou com nove jogadores, face às expulsões de João Mário e do colombiano Matheus Uribe, o treinador lembrou que os dragões"deviam ter feito mais", tal como a equipa de arbitragem liderada por Rui Costa, mas focou-se na Champions.

"O nosso crescimento tem a ver com os desafios que temos diariamente, com as normais mudanças de atletas no plantel ano após ano e o facto de termos de fugir àquilo de que gosto como sistema de jogo e irmos à procura de outras situações, de forma a extrair o potencial de cada jogador ao máximo, tirá-los da sua zona de conforto e metê-los a fazer coisas diferentes. Isso faz com que um treinador cresça e eu quero crescer e aprender todos os dias até ao fim da minha vida. Ninguém sabe tudo e o saber é algo maravilhoso. Percebemos que até com um tratador da relva aprendemos e, às vezes, mais", concluiu.

À procura de se juntar ao Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões 2022/23, o FC Porto recebe o Inter Milão na terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, para a segunda mão dos "oitavos", com arbitragem do polaco Szymon Marciniak.