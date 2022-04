Sérgio Conceição: o recorde e agora o prémio de melhor treinador

Eleito o melhor técnico do mês de março no campeonato, onde não perde há 57 jogos.

Sérgio Conceição foi distinguido com o Prémio Vítor Oliveira, referente ao melhor treinador do mês, março no caso em questão. O técnico do FC Porto recolheu 29,63% dos votos, numa eleição junto dos treinadores da competição.

No período em análise, os dragões somaram três vitórias, frente a Paços de Ferreira, Tondela e Boavista e, nas contas gerais, levam 57 jogos sem perder no campeonato, um novo recorde.

Em segundo lugar ficou Rúben Amorim, do Sporting, com 17,78% dos votos, enquanto César Peixoto, do Paços de Ferreira, completou o pódio com 16,30% das preferências.