Sérgio Conceição: "O que é que eu hei de dizer ao pé de um José Mourinho?"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Rio ave, da ronda 21 e marcado para as 20h30 de sábado.

Sente que não lhe dão o devido valor? Se sim, o que sente que tem de fazer para darem? "Tenho de continuar a ganhar. Continuam depois a não dar valor, mas, naquilo que eu sou, tenho de continuar a ganhar. Mas se isso me desse pontos... Não digo a opinião do Pepe, porque a opinião dos meus jogadores é muito importante para mim. Mas a opinião que anda dentro do futebol... Pode-me espicaçar um bocadinho mais e ficar ainda com mais vontade de ganhar, mas não é importante. A dos meus jogadores sim, fico extremamente honrado, e vindo do jogador que é... Porque disse mais do que uma vez, é mais do que um jogador. Mas se isso me desse pontos, era uma maravilha. Se amanhã me desse três pontos, 'epa', isso é que era. Então eu tinha aí, semana a semana ou de três em três dias, uma pessoa a falar bem de mim, mas não é assim."

Melhor treinador português? Os nove títulos que conquistou... É o quê? "Isso é música para os meus ouvidos. Vocês vêm para aqui para me enganar. É para amanhã escorregar contra o Rio Ave, mas não vou escorregar. Nós queremos ganhar o jogo. Muito. Se depois vamos ganhar, é outra coisa. Isso não é importante. Um treinador é a cara de muita gente que trabalha com ele. Obviamente que tem mais responsabilidade e, quando acontece algo de negativo, sou eu que levo umas pedradas. Mas não é importante. Da outra vez tive a possibilidade de falar em trabalho e hoje de resultados. É por aí. Onde é que está a régua para medir a qualidade de um treinador? Conhece outra sem ser os resultados? Sim, ganhei [títulos], mas também estou aqui há alguns anos. Tenho tido algum sucesso, mas o que posso dizer ao pé de um José Mourinho. Quantos títulos tem, o que é que ele já ganhou? Não faz sentido. O mais importante é que amanhã vou defrontar um treinado que já teve a oportunidade de ganhar a II Liga, que tem feito um trabalho excelente no Rio Ave e amanhã veremos quem é o melhor no jogo? Lembro-me que quando cheguei ao FC Porto tinha semanalmente um exame. Estou há seis anos em exames e vou continuar, se quiser ser treinador. Caso contrário, vou para Coimbra para ao pé dos meus animaizinhos na quinta."

Disseram que dificilmente o FC Porto será campeão: "Se perdermos mais alguns pontos e o adversário não perder ou se ganharmos os jogos todos e o Benfica ganhar, aí não vamos ser campeões. Não ouvi, mas parece-me um comentário com um bocadinho de cheiro a naftalina".