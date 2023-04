Sérgio Conceição, o novo imperador do dérbi da invicta: confira os números

Conceição vai disputar o 12.º jogo com o vizinho do Bessa, ultrapassando Artur Jorge e Pedroto. Soma dez vitórias e apenas um empate... Partida muito especial para o treinador na receção ao Boavista também por ser a 200.ª no campeonato ao serviço dos dragões. É apenas o segundo treinador na história do clube a atingir esta fasquia.

Sérgio Conceição vai tornar-se, domingo, no treinador do FC Porto com mais dérbis da Invicta disputados. Será o 12.º encontro com os vizinhos do Bessa, o que lhe permitirá deixar para trás, de uma assentada, José Maria Pedroto (este tem mais quatro no currículo, mas no banco dos axadrezados) e Artur Jorge, com quem partilhava o número (11) de partidas contra o Boavista.

A maior diferença, porém, está na taxa de sucesso: Conceição é um verdadeiro especialista nestes tipo de encontros, estando com 90,9% de aproveitamento, fruto de dez vitórias e um empate (em oito dos dérbis o FC Porto nem sequer sofreu golos), bem melhor do que o "Zé do Boné", que apresenta 63,6 por cento de triunfos, e do que Artur Jorge, que ganhou pouco mais de metade (54,5%) das vezes no jogo mais "quente" da cidade do Porto.