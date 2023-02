Sérgio Conceição, o momento de Taremi e as lesões: "Quando temos consciência..."

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Gil Vicente, marcado para este domingo (20h30) e referente à 22ª jornada da Liga Bwin

Como se lida com mudança tão rápida entre Champions e adversários da Liga: "É focando muito no que é a nossa equipa, olhando para o adversário. E agora ficaríamos aqui numa conversa para alguns minutos. No Inter é olhar para algumas características e tentar anular pontos fortes, daí esse trabalho específico em campo de que nós precisamos e que, por vezes, em dois ou três dias, têm menos. E é tendo um grupo que conhece bem o que o treinador quer, ser fiel aos nossos princípios como equipa e depois ajustarmos ao adversário, todas as equipas do mundo o fazem, mesmo os tubarões, percebendo o que vão apanhando pela frente. Mas principalmente é olhar para o que somos como equipa. Queríamos mais tempo, não é possível, mas gostamos deste calendário, diz que a equipa está em todas as frentes e isso deixa-me muito satisfeito. Pouco tempo, é verdade, queria mais tempo. O conhecimento que os jogadores têm da equipa e, depois estudarmos o adversário para ao máximo o condicionarmos."

Taremi tem estado um bocadinho divorciado dos golos em 2023. Encontra alguma explicação? Poderá ser a ausência do Evanilson? "Fazem isso de acordo com as estatísticas, mas não tem a ver com isso. Taremi fez um jogo bastante competente em Milão, a cereja no topo do bolo era concretizar uma ou outra ocasião flagrante que teve, mas isso faz parte. Se ele não estivesse lá e trabalhasse da forma que trabalhou, aí é que estaria preocupado. Os golos naturalmente vão surgindo. Desde que o Taremi está aqui, tem dado tanto à equipa, que não vou olhar para o que foram os últimos dois meses do Taremi. É um grandíssimo profissional e jogador, já deu muito ao FC Porto e vai continuar a dar."

Depois de um período com tanta lesões e vitórias, apenas à exceção do Inter, numa exibição elogiada cá dentro e lá fora, como é que o Sérgio pega no grupo, que mensagem passa? "Quando temos consciência que damos tudo o que temos de dar aqui dentro, a azia é grande de perder, há muito tempo que não perdíamos. Mas não é tanta como seria se não tivéssemos discutido o jogo em Milão como discutimos. Não há arrependimento. Olho para o jogo penso, podia ter feito algo diferente? Possivelmente sim. Não sei como teriam andado as coisas. Foi um jogo num contexto muito difícil. Um ou outro jogador jogou quase sem ir ao campo, só com palestra e vídeo. É sempre diferente do espaço que eles pisam no campo e isso faz toda a diferença. Mas de qualquer das maneiras, Galeno não vai estar, provavelmente Evanilson também não vai estar. Hoje não esteve com a equipa e vamos ver a evolução até amanhã. Temos de olhar para esses problemas como uma realidade, mas não debruçar sobre isso. Debruçar mais sobre as opções que tenho à disposição. Sabendo que com mais opções fico mais feliz."