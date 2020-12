Sérgio Conceição: "O golo do Paços de Ferreira não devia acontecer"

Declarações do treinador do FC Porto, após a vitória dos dragões frente ao Paços de Ferreira, por 2-1.

Objetivo: "Estamos mais uma vez na final four e vamos tentar ser mais felizes do que nos anos anteriores. O primeiro objetivo está cumprido.".

Mais um jogo em que nos minutos finais o FC Porto treme?: "Há o mérito do advsersário, sabem que jogamos contra adversários. O golo do Paços de Ferreira não devia acontecer, mas aconteceu. Houve um rigor que gostei em termos defensivos, hoje tivemos o capitão de equipa, infelizmente saiu na parte final e não sabemos a gravidade da lesão dele. É de realçar o trabalho da equipa e este ciclo de jogos incrível, que estamos em todas as frentes.".

Surpreendido com Diogo Costa e Diogo Leite?: "Surpreendido não. Conheço o valor dos dois jogadores, estão a cumprir com aquilo que espero e com aquilo que é o trabalho diário deles. Aplicam-se muito são muito profissionais, tem muita qualidade e estão no processo normal de aprendizagem.".