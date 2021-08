Sérgio Conceição analisou a vitória suada do FC Porto em Famalicão, por 2-1, falando sobre o lance de golo anulado ao Famalicão aos 90+4'.

O FC Porto venceu por 2-1 em Famalicão, mas não escapou a um grande susto no período de compensação. Aos 90+4', a equipa da casa aproveitou um passe errado de Zaidu no ataque para sair em contragolpe rápido, finalizado por Bruno Rodrigues.

Porém, o VAR alertou Nuno Almeida para posição irregular do extremo brasileiro, anulando o golo que seria o do empate (2-2). Na zona de entrevistas rápidas, Sérgio Conceição comentou o lance e vincou que "não se pode ter uma perda de bola daquelas em alta competição".

"Sentia-se que o jogo estava controlado, demonstrámos muita eficácia no último terço. Mas depois, num lance de bola parada, numa perda infantil da nossa parte, nasce o canto para o Famalicão e, na sequência disso, um grande cruzamento e um excelente golo do Famalicão [2-1]. A partir daí, devido ao cansaço e ao calor - e não me quero desculpar, o calor existia para as duas equipas - talvez tenha havido fator motivacional para o adversário, mas não criou grandes situações. Surgiu o lance do golo anulado, depois de uma perda de bola que não se pode ter em alta competição, a equipa mete-se a jeito. (...) Por vezes é preciso meter gelo, o adversário estava a defender,mas nesse período menos bom, com a nossa equipa exposta, saía para o contra-ataque. Podíamos ter tido um dissabor que não podemos ter. Temos de ter outra maturidade no jogo", assinalou o técnico do FC Porto, já depois de uma primeira análise à toada do encontro.

"Sabíamos que ia ser difícil, como são todas as deslocações na I Liga. Entrámos bem no jogo, estava a prever que o adversário pudesse vir com uma linha de cinco. Há sempre essas mudanças contra nós, faz parte da estrayégia, nada a dizer. Sabíamos o que tínhamos de fazer", disse.

Veja o lance que marcou a ponta final do Famalicão-FC Porto: