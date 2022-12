Sérgio Conceição: "O fato mais competitivo que é exigido, o fato do Pepe"

Declarações de Sérgio Conceição após receber Dragão de Ouro Treinador do Ano na Gala dos Dragões de Ouro

O valor do Dragão de Ouro: "Represento muito gente neste Dragão de Ouro. A primeira vez que fui ao Olival com o presidente em 2017, ele disse os quatro pilares inegociáveis no FC Porto: rigor, competência, ambição e paixão. Olhando para isso, e estando todos os dias com os meus jogadores, que normalmente vestem, não o fato de gala, como hoje, mas o fato mais competitivo que é exigido, que é o fato do Pepe, me dão uma alegria enorme em levantar-me em trabalhar."

A equipa técnica e outras: "Com uma equipa técnica super-competente, uma departamento de saúde onde existe não só o Dr. Nélson Puga e os terapeutas, mas também optometrista, o pedologista, uma série de pessoas que trabalham diariamente para que não falte nada aos jogadores e para que ano após anos eles possam ser melhores e ganhar, que é o que queremos."

Enfim, uma série de pessoas que contribuem para que isto seja possível. Isto não é meu, é das pessoas do Olival, liderando sempre pelo nosso grande, meu amigo e padrinho, presidente."

Os técnicos: "Ganhar. Não esquecendo também as pessoas da cozinha, do restaurante, as pessoas da análise e observação, os técnicos de equipamentos, porque hoje toda a gente é técnico... [risos]. Os técnicos da relva também, porque sou muito chato com a altura da relva. Acho que todo o pormenor é importante e faz a diferença. Enfim, uma série de pessoas que contribuem para que isto seja possível. Isto não é meu, é das pessoas do Olival, liderando sempre pelo nosso grande, meu amigo e padrinho, presidente."

A família: "Por último, parafraseando o nosso Gonçalinho [Borges], quero dedicá-lo inteiramente à minha família, que não é fácil, e aos meus pais, como sempre. Não estando entre nós, estarão com certeza muito orgulhosos, até porque receberam mais duas pessoas extremamente importantes na vida do clube e que todos juntos estão lá em cima a olhar por nós, para que o FC Porto seja cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais forte e ganhador. E vamos continuar assim. Sempre. Porque merecemos. Somos trabalhadores honestos, sérios, dedicados e competentes também".