Sérgio Conceição: "O árbitro deu amarelo também para me calar"

Declarações do treinador portista, no final do encontro com o Braga (1-0)

Jogo: "Não temos de encaixar no adversário, mas temos de ajustar. A ligação do Braga com os médios. Era preciso muita inteligência. Preparámos bem o jogo, os jogadores interpretaram bem. Colocámos o Mateus Uribe num espaço diferente, com Marko Grujic e Vitinha num espaço alto. Os nossos laterais a procurarem sempre os laterais do Braga, também. A partir daí condicionámos bem o Braga. Criámos situações de perigo, pelo Vitinha, no início, depois há uma situação do Moura. Conseguimos chegar sempre com muito perigo, o Braga a não respirar com bola. O resultado era curto ao intervalo, apesar do bom trabalho do Braga. Retificámos algumas situações ao intervalo. Começámos bem a segunda parte. Fomos criando mais situações, na segunda parte. É normal que, com o decorrer do jogo, o Braga se fosse estendendo. Lembro-me da oportunidade do Horta. Criámos cinco, seis oportunidades."

Amarelo: "O que é que aconteceu? Foi um amarelo. É uma forma dos árbitros se protegerem. Não houve nada. Disse que o lançamento era nosso. O árbitro deu amarelo, pensei que para se proteger, também para me calar, mas é difícil, porque vivo o jogo de forma apaixonada e intensa."

Finalização: "Criámos, temos uma dinâmica em posse muito rica, mas tem faltado finalização. Temos trabalhado imenso esses momentos."