Sérgio Conceição: "Nunca pensei fechar a época às cavalitas de um quarentão"

Sérgio Conceição deixou uma mensagem nas redes sociais

Sérgio Conceição deixou uma mensagem de fim de época nas redes sociais, em homenagem ao plantel do FC Porto e em particular a Pepe, além de expressar o seu agradecimento aos adeptos pelo apoio.

Eis a mensagem completa de Sérgio Conceição:

"Nunca pensei fechar uma época desportiva a festejar às cavalitas de um quarentão. Mas essa imagem espelha o que é o Pepe: O nosso capitão, que carrega a equipa e os seus colegas.

Espelha também o que foi o nosso grupo de trabalho em 2022/23: um conjunto de profissionais solidários, amigos, e que se apoiavam mutuamente nos momentos mais delicados (que felizmente, foram poucos).

Fechámos a época com 3 dos 4 troféus nacionais, demos luta até ao fim no 4º, e apenas perdemos na Champions com um dos finalistas.

Tudo isto foi possível apenas com este grupo e o apoio que vocês, portistas nos deram.

Obrigado a todos!"