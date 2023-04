Sérgio Conceição: "Nunca olho para o contrato dos jogadores"

Pepe deixou de acompanhar Wilson Manafá, Iván Marcano, Matheus Uribe ou Fernando Andrade entre os futebolistas em final de contrato com o FC Porto, mas o treinador Sérgio Conceição diz estar a olhar "de forma natural" para o futuro do colombiano

Pepe, que renovou contrato com o FC Porto por mais uma época, foi "o melhor profissional" orientado por Sérgio Conceição na sua carreira, admitiu o treinador esta terça-feira durante a antevisão do Famalicão-FC Porto, partida das meias-finais da Taça de Portugal que se disputa quarta-feira,

"Já tive oportunidade de dizer: se olharmos para a dedicação e a atitude competitiva, é o melhor profissional. Tive outros que estão no mesmo patamar, mas nunca tive ninguém acima do Pepe", atirou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Famalicão, na quarta-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O defesa internacional português, de 40 anos e que renovou até 2024, vai realizar a sua nona época no FC Porto, pelo qual alinhou em dois períodos (2004-2007 e desde 2019) e já conquistou quatro edições da I Liga, três Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga.

"Hoje, quis que o Pepe visse o treino, mas descansasse, pois já estava há meia hora no ginásio a preparar-se para treinar. A minha vontade é que ele fosse para o treino, mas, a nível fisiológico, achamos melhor este tipo de gestão. Dou o exemplo do Evanilson, que tem tido problemas para estar a 100% e é preciso algum cuidado. A vontade deles é ir lá para dentro sempre, sobretudo o Pepe, pelo que é como profissional e homem", avaliou.

Questionado acerca de uma possível conversa com Pepe durante as negociações para a renovação do central, que foi oficializada no domingo, Sérgio Conceição assegurou que ambos têm falado entre si diariamente sobre "o jogo, o momento da equipa e os atletas".

"O importante é o Pepe estar bem e em forma e ser o grande super atleta que é com 40 anos. Depois, fico muito contente que a equipa técnica tenha contribuído ao longo destes últimos anos para que ele esteja a um nível altíssimo no seu desempenho e possa fazer esta quantidade de jogos. Isso tem a ver com os preparadores físicos, o fisiologista e o departamento médico, que dão tudo para que os atletas estejam no seu máximo", notou.

Pepe deixou de acompanhar Wilson Manafá, Iván Marcano, Matheus Uribe ou Fernando Andrade entre os futebolistas em final de contrato com os campeões nacionais, mas o técnico diz estar a olhar "de forma natural" para o futuro do influente médio colombiano.

"O Matheus Uribe está lá para fazer o seu trabalho e dar diariamente à equipa e ao clube aquilo que tem de dar, que é máxima dedicação em cada momento. Tem feito uma boa época e, quando olho para o grupo que tenho, nunca olho para o contrato dos jogadores. Muitos deles nem sei se acabam já no próximo ano. Sei do Uribe, já que tem sido o mais falado, mas não é por isso que jogará mais ou menos. Consoante a necessidade, joga de início ou [começa] no banco. É verdade que tem jogado mais vezes de início", concluiu.

FC Porto e Famalicão medem forças na quarta-feira, às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto, uma semana antes do reencontro no Dragão.