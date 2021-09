Sérgio Conceição nunca lançou tantos no onze do FC Porto

O calendário não dá tréguas e a rotatividade tem sido uma das palavras de ordem para Conceição.

À sexta jornada da Liga Bwin, Wendell, Vitinha e Fábio Vieira integraram a equipa inicial do FC Porto pela primeira vez em 2021/22. Com o trio em estreia no onze, passaram a ser 19 os jogadores a quem Sérgio Conceição já entregou a titularidade na presente época, estabelecendo um novo máximo ao cabo dos primeiros sete jogos (neste caso seis de Liga e um de Champions) de cada uma das cinco épocas do técnico no Dragão.

Além dos três nomes mencionados, outros 16 já foram titulares em pelo menos uma ocasião, a saber: Diogo Costa, João Mário, Manafá, Pepe, Mbemba, Marcano, Zaidu, Uribe, Grujic, Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Otávio, Corona, Luis Díaz, Taremi e Toni Martínez. E há ainda, por exemplo, o caso de Pepê, que tem sido opção recorrente - estreou-se, inclusivamente, a marcar contra o Moreirense -, mas ainda não foi escalado para o onze.

Nas últimas três épocas, com igual número de partidas disputadas, o treinador dos dragões lançou 18 titulares diferentes. Curiosamente, foi na temporada de estreia no banco portista (2017/18) que Sérgio lançou menos jogadores no onze (15) em igual período.