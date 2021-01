O detentor do troféu está há 17 partidas sem perder no tempo regulamentar, o que constitui mais um recorde do clube alcançado por Conceição, que se resguarda para se restabelecer de uma gripe.

Sérgio Conceição voltou, na quinta-feira, a não orientar o treino no relvado do Olival, mas estará esta sexta-feira no banco frente ao Gil Vicente para tentar guiar o FC Porto às meias-finais da Taça de Portugal e esticar o recorde de invencibilidade do clube na prova.