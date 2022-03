Sérgio Conceição: "Ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao duelo frente ao Sporting, em Alvalade, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A partida está agendada para as 20h45 de quarta-feira.

Antevisão: "Temos como objetivo chegar à final e ganhar, mas para isso é preciso passar este obstáculo, o Sporting, num contexto com muitos jogos em poucos dias. Dentro dessa dificuldade na preparação do jogo, temos de dar o nosso melhor."

Castigados de volta: "O Marchesín e o Pepe são duas opções válidas no nosso grupo de trabalho. Em relação àquilo que se passa fora daquilo que é o futebol, não interessa."

Sporting é o adversário mais complicado que tem em Portugal? "É o campeão nacional, está na Liga dos Campeões, é uma equipa forte e com uma boa equipa técnica, com bons jogadores individualmente e bem trabalhada coletivamente. É um adversário forte, um dos que temos nas competições internas."

Nível dos reforços de inverno: "A exigência é a que é. A que tenho comigo mesmo e a que tenho com os outros. Já falei muitas vezes do mercado de janeiro, é sempre complicado. A equipa está em andamento, há mais dificuldade para quem chega. Os jogadores não podem encaixar de imediato na equipa, têm o seu tempo de adaptação às dinâmicas da equipa e ao próprio ambiente e exigência do FC Porto. É absolutamente normal."

Confusão no clássico: "Tenho um grupo de trabalho experiente. Até os jovens estão habituados a estes palcos. Ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão. As pessoas entenderam, entendem e não preciso de estar com grandes alertas. Temos pouco tempo para preparar verdadeiramente o jogo dentro das quatro linhas. São situações desagradáveis aquelas que aconteceram. Percebeu-se que foi demasiado."