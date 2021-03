Sérgio Conceição: "Nestes momentos de maior euforia é quando me preocupo mais"

As palavras de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (domingo, às 20h00).

Preparação do jogo frente ao Paços após semana de sucesso na Champions: "Foi com as mesmas preocupações habituais em relação à carga que os jogadores têm depois de um jogo com prolongamento, viagem... Maior preocupação nesse sentido, para que os jogadores em termos físicos estejam bem e quem jogar tem de estar apto para fazer um jogo bom a todos os níveis. Essa foi uma das situações com que nos preocupámos, que é a base para perceber que jogadores podem jogar, olhando para o próximo adversário, que é o Paços. Já os defrontámos e percebemos que o que têm feito em todo o campeonato. Já disse mais do que uma vez e volto a repetir: não precisamos de determinados jogos para dar ou tirar moral. A moral tem de ser sempre a mesma, a ambição e mtoivação têm de ser sempre as melhores, umas vezes com um sorriso mais rasgado, outras menos. Foi uma semana normal, dentro do que é normal, com uma grande carga de jogos, mas estamos aqui para arranjar soluções."

Sobre o estado de espírito após a eliminação da Juventus: "Ainda fico pior, no sentido de perceber que nós não estávamos assim tão mal depois do jogo com o Braga, nem estamos numa forma fantástica e está tudo bem agora. Continuamos a cometer erros e estamos a falar de comportamentos individuais, o coletivo ressente-se com isso. Temos responsabilidade de continuar a acreditar que é possível ganharmos os nossos jogos e fazermos as contas no fim. O sentido de responsabilidade continua no máximo. Nestes momentos de maior euforia é quando mais me preocupo. Os jogadores são influenciados por esse ambiente, por vezes. É natural, eu compreendo. Eu, sendo mais experiente e como líder da equipa, tenho de frisar esse trabalho, o grupo tem de estar consciente de que temos um jogo extremamente difícil amanhã. Por vezes chegamos a um patamar elevado e não é nada disso. É quando estamos mais distraídos, em que não nos preocupamos com o pormenor. Depois, quando damos por ela, temos alguns dissabores que não queremos ter."

Foco no Paços: "Agora é olhar para o futuro, que é o Paços, uma excelente equipa que vamos apanhar amanhã. Tentar perceber como o Paços pode jogar, uma equipa que tem alternativas. Esse é o foco, é a minha preocupação."