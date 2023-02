Sérgio Conceição: "Não venho para aqui conhecer a Piazza del Duomo"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a derrota por 1-0 com o Inter, em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Paixão e preparação: "Tive a oportunidade de dizer na antevisão que este tipo de jogos são extremamente apaixonantes de preparar. Há muitos pontos fortes nos adversários, estão aqui, normalmente, os melhores clubes do mundo. É desafiante para nós e para os jogadores. Interpretar ao máximo a dinâmica do adversário e ver o que podemos explorar quando temos a bola, onde queremos explorar o espaço... É fantástico, apaixonante preparar jogos destes."

Como o Académico de Viseu: "Preparamos de igual forma com o Académico de Viseu, mas as dificuldades são diferentes. Se formos ver as ocasiões claras de golo saímos a ganhar, mas o que conta é o resultado e a passagem aos oitavos. Vamos ver, porque temos mais 90 minutos."

O onze: "Foi tudo para definir até à hora do jogo. Eu disse na antevisão, que não venho para aqui conhecer a Piazza del Duomo, que já conheço, ou conhecer a catedral. Viemos para jogar. Mas viram o que aconteceu ao Galeno. Com a limitação que teve na semana que antecedeu o jogo teve de sair outra vez. O Evanilson igual, o Otávio e o Uribe achei que estavam bem. Por isso jogaram."