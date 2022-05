Sérgio Conceição: "Não sou o treinador ideal para conferências pós-conquistas"

Declarações de Sérgio Conceição após o Benfica-FC Porto (0-1), partida da 33ª jornada da Liga Bwin que consagrou os dragões como campeões nacionais

Futuro no FC Porto: "Eu respeito muito os jornalistas, a Imprensa, mas depois de ganhar 1-0 aqui, um trajeto fantástico no campeonato, dar os parabéns aos nossos rivais, o Sporting foi duro de bater e o Benfica é sempre um jogo competitivo, difícil. Temos que realçar o trabalho dos jogadores, a evolução deles esta época, muitos jogadores da formação. Tivemos uma derrota no campeonato. Temos 88 pontos, o recorde de pontos da Liga. Há muitas coisas positivas para se responder à sua pergunta"

A sensação: "Estou obviamente contente, há várias formas de manifestar a alegria, sou mais efusivo no banco a viver o jogo, do que a festejar. Mas sinto uma alegria enorme, sinto uma alegria principalmente pelos jogadores, os adepto. Hoje, mais uma demonstração inequívoca do que é o FC Porto. O seu apoio é fantástico. Este trajeto ainda não acabou, só dia 22. Se calhar dia 22 veem-me com um sorriso maior, ainda falta esse titulo"

A felicidade e os pais: "Estou muito feliz por conquistar este campeonato. A minha família sofre muito com a minha profissão e dedico-lhes este título e aos meus falecidos pais, como faço sempre quando conquisto um titulo. No fim dos jogos, quando acabam, sinto mais vontade de relaxar um bocadinho e sinceramente nestes momentos surge um sentimento nostálgico, de lembrar algumas pessoas importantes na minha vida, do que foi o trajeto profissional e da vida pessoal. Com certeza não sou o treinador ideal para dar conferências pós-conquistas, mas é o que temos. Não sei o que lhe diga mais. Se começo a falar nisso corro o risco de me emocionar e não queria muito ir por aí"