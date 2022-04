Sérgio Conceição: "Não sou muito dado a festejos, a nossa festa é dentro de campo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez este domingo a antevisão ao duelo no reduto do Braga (18h00 de amanhã), relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Possibilidade de ser campeão esta jornada: "Não sou muito dado a festejos, a grandes festas e coisas do género. A nossa festa é dentro de campo. Temos de ganhar o jogo, de fazer o nosso trabalho. Faltam quatro jogos, todos eles de um grau de dificuldade altíssimo. Temos um Braga a lutar pelo máximo de pontos possível, um Vizela com a sua ambição, vamos à Luz, temos o Estoril... todos jogos difíceis. Temos de pensar no próximo. Nos últimos tempos, considero sempre que o Braga é candidato ao título."

Braga não perde nas últimas receções ao FC Porto. Pode travar o FC Porto? "Vamos estar focados no nosso jogo. Não sou muito dado a estatísticas também, amanhã o jogo vai ser a sua vida e diferentes momentos. Nenhum jogo é igual a outro. Queremos estar num nível alto, só assim poderemos ganhar em Braga. A dificuldade é grande, mas a nossa equipa está habituada a dificuldades."

Já foi tema de conversa no balneário a possibilidade de ser campeão esta jornada? "Muito sinceramente, não. Temos um grupo adulto. Não é amanhã que é importante, são as 34 jornadas. E o jogo de amanhã faz parte dessas 34. O jogo mais importante é o próximo. Obviamente, olhamos para a realidade, mas estamos focados no jogo."