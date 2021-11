Sérgio Conceição: "Não será malapata, mas alguma coisa não está a funcionar"

Sérgio Conceição falou aos jornalistas no final do jogo em Anfield, no qual o Liverpool venceu o FC Porto por 2-0

Análise: "Foi um jogo ingrato, sem dúvida. Outros houve, no passado, com esta equipa em que não fomos competentes. De certa forma, hoje fizemos um bom jogo, mas fomos pouco eficazes em termos ofensivos. Nos três jogos fora criámos sempre mais do que uma mão cheia de situações, oportunidades. Mas a grandeza e o crescimento dos jogadores tem a ver com isso e paga-se caro.

Ocasiões: "Na primeira parte, tivemos três ocasiões de golo, na segunda parte, um remate de dois jogadores de alto nível matam o jogo. Situações claras. 1-0 e 2-0 logo a seguir. Ficou tudo mais difícil mas nunca baixámos, estivemos sempre atrás do golo para reabrir o jogo, mas falta de eficácia... Não será malapata, mas alguma coisa não está a funcionar."

Não era falta: "O primeiro golo nasce de uma situação que não é falta. O critério do árbitro até foi alargado, 12 faltas para cada equipa, com intensidade nos duelos, mas naquela situação não foi. Ficou facilitada a vida do Liverpool com aquele remate."

Última jornada da Liga dos Campeões: "Queremos, para já, olhar para o próximo jogo com o Vitória de Guimarães e depois falaremos. Obviamente que sim, é uma final e queremos passar aos oitavos e vamos trabalhar nesse sentido, a seu tempo. Para já, Vitória."