Conceição: "Não sei se este tempo sem jogar e de festas condicionou um bocadinho"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a reviravolta e consequente triunfo no Estoril, 2-3, em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Resultado justo, mas contra uma equipa muito bem trabalhada, muito bem organizada, agressiva no processo defensivo, sempre a condicionar muito a nossa dinâmica, apesar de eu pensar que na primeira parte podíamos ter feito mais. Entrámos não tão ligados ao jogo como devia acontecer, sabíamos da boa qualidade que existe, individual e coletivamente, que existe no Estoril, podíamos e devíamos ter feito mais na primeira parte. O resultado ao fim dos 45 minutos era justo para o Estoril. Depois, na segunda parte, fomos a equipa que normalmente somos. Não sei se este tempo sem jogar e de festas condicionou um bocadinho, durante a semana não vi isso, até porque estou muito atento a esses pormenores. Na segunda parte fomos o que normalmente somos, uma equipa muito agressiva, a criar muitas situações no último terço e a chegar aos golos. Penso que o resultado é justo contra uma boa equipa, muito bem orientada, onde valeu a persistência, o acreditar dos jogadores. Penso que não era necessário sofrer tanto se fôssemos iguais a nos próprios, principalmente na primeira parte. Mas há jogos assim, quem assistiu ao jogo, assistiu a um excelente espetáculo de futebol."

Estoril preparou jogo com poucos jogadores: "Não tivemos acesso aos jogadores que estavam a treinar ou não. Todo este momento que vivemos não é fácil, temos de preparar os jogos com os elementos disponíveis, mas por um motivo ou outro eu também tenho algumas ausências. Tentamos dar o melhor e os jogadores empenham-se muito. a responsabilidade do Estoril não era muita, cabia-nos a nos ir a procura de um desfecho positivo, mas também sabíamos que íamos encontrar uma equipa perigosa. O Estoril tem uma boa equipa e isso vem também dar muito mérito ao que os meus jogadores fizeram principalmente na segunda parte."