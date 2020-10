Sérgio Conceição não poupa elogios ao capitão Pepe: "Um homem de balneário"

Sérgio Conceição marcou presença na conferência de imprensa de antevisão do Manchester City-FC Porto, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Pepe, capitão do FC Porto: "O Pepe como sabem é um excelente profissional, um homem de balneário, um grandíssimo atleta no verdadeiro sentido da palavra. Ele percebe que um jogador de alto nível, para continuar a ser aos 37 anos, precisa de mais do que as duas horas de treino no Olival. Precisa do antes e do pós-treino, do antes, durante e depois de dormir. Enfim, ser profissional em todas as 24 horas. E ele é isso. E a isso agrega ainda um carácter fantástico, uma dedicação enorme ao clube, aos companheiros. Não foi nada difícil aceitá-lo como capitão. O Pepe é, muito possivelmente, o jogador mais competitivo que já treinei. E também quando ainda joguei com ele.