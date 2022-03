Sérgio Conceição: "Não nos podemos desculpar, digo sempre aos jogadores que correr cansa"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de Imprensa após a derrota, 0-1, com o Lyon, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Eliminatória ainda não terminou para o FC Porto: "Não, claramente que não. Estamos a meio de uma eliminatória contra uma equipa difícil, como eu tinha dito e não aquilo que quiseram passar. Uma equipa com boas individualidades. Não nos podemos esquecer que o Aouar entrou no segundo tempo. É internacional francês, estava no banco. Isto para dizer a valia e a competitividade do plantel do Lyon, sabíamos disso. foi um jogo muito equilibrado, onde houve três ou quatro oportunidades par ao Lyon, quatro ou cinco para nos também, inclusive um golo anulado, um penálti revertido pelo VAR, não sei até que ponto depois de o árbitro assinalar um penálti que depende do critério, o VAR tem o direito de o chamar [para ver o lance]. Podíamos ter feito golos e não fizemos, temos de ser mais competentes nesse sentido, mas temos de olhar para o jogo e perceber que não estivemos tão pressionantes no nosso processo defensivo. Pode-se aceitar e até, numa fase inicial, eu não queria que a equipa fosse buscar como foi no início do segundo tempo, de uma forma tão alta. Recuperámos a bola numa zona mais baixa do que estamos habituados, também tínhamos mais terreno para percorrer para chegar à baliza adversária. Aí no último terço faltou algum discernimento, porque temos dois dias menos dois dias de descanso do que o adversário. É um facto, não é nenhum tipo de desculpa, não nos podemos desculpar, porque eu digo sempre aos jogadores que correr cansa. Ir aos duelos, de vez em quando sente-se umas dorzinhas. Faz parte. Não nos podemos desculpar com isso. É um facto que temos menos dois dias de descanso. A partir do momento em que a recuperação de bola é mais baixa, fica mais difícil chegar com discernimento à baliza, e penso que passou muito por aí a nossa ineficácia ofensiva."

Rúben Semedo, que ainda não se tinha estreado, em vez de Fábio Cardoso [para o lugar de Pepe]: "[Rúben Semedo] Já tinha jogado sim, fez dois jogos na equipa B."

O que faltou para não aproveitar as fragilidades defensivas do Lyon: "houve situações em que no campo não deu para trabalhar. Focaram-se muito nas fragilidades defensivas. Não queiram fazer bandeira disso. Todas as equipas têm pontos fortes e pontos menos fortes. Hoje tivemos mais dificuldades do que o normal, porque a recuperação de bola era mais baixa, tínhamos mais terreno para percorrer. Há várias explicações, não vou entrar por aqui. Não sermos tão eficazes ofensivamente partiu muito do que foi a nossa organização defensiva."

