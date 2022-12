Sérgio Conceição: "Não nos custa nada e não estamos aqui a perder tempo"

Sérgio Conceição no Centro de Reabilitação do Norte

Sérgio Conceição, Fábio Cardoso e Mehdi Taremi visitaram o Centro de Reabilitação do Norte

O treinador Sérgio Conceição e os jogadores Fábio Cardoso e Taremi estiveram esta segunda-feira no Centro de Reabilitação do Norte (CRN), dando seguimento ao objetivo do FC Porto associar-se a causas nobres, proporcionando ao mesmo tempos momentos de felicidade ao maior número de pessoas possível.

Durante a visita às instalações em Vila Nova de Gaia, o trio portista distribuiu autógrafos a funcionários, pacientes e respetivos familiares.

"É extremamente importante, porque estamos num espaço que têm muitas crianças que sentem muito estas visitas, como nós também sentimos. Nós, falo das figuras mais mediáticas, acho que nos faria bem fazer isto durante o ano todo. Eu faço a minha parte, sinceramente faço a minha parte, e espero que os outros possam fazer a sua da melhor forma. Não nos custa nada e não estamos aqui a perder tempo, estamos a ganhar algo que é muito importante e que faz tão bem a tanta gente", disse Sérgio Conceição, citado pela comunicação do FC Porto.

"Um pequeno gesto, estar presente, conversar um bocadinho... é extremamente importante lembrarmo-nos que, não só nesta época mas em todo o ano, podemos e devemos fazer mais. Nunca neguei nenhum tipo de ação relacionada com isto, com tentar dar um pouquinho da nossa presença, afeto, solidariedade, palavras amigas com os pais e trabalhadores que tanto fazem e eu tanto admiro. Passarem aqui tantas horas a ajudar estas crianças é de louvar e temos de dar este pequeno apoio que é fundamental fazermos mais vezes", concluiu o treinador portista, presença habitual em ações de solidariedade do género.