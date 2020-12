Treinador do FC Porto rejeitou a ideia de fazer 'mind games' antes do jogo com o Benfica, na Supertaça.

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao duelo entre FC Porto e Benfica, na Supertaça, e rejeitou a ideia de entrar em 'mind games' antes do encontro com o rival encarnado.

Na sequência de uma questão sobre a qualidade de jogo dos grandes do futebol português, o técnico dos azuis e brancos apontou para a importância do "jogo jogado" e não do que se diz antes dos encontros.

"Não houve nenhum 'mind game'. Há tanta coisa do jogo, agora estamos aqui a falar do plano tático, estratégico, poder-se-á especular se poderá estar um jogador em campo ou não... Agora vou fazer de conta que este ou aquele vão fazer não sei o quê? Quando respondemos de uma forma natural, normal, não sou desse tipo de jogos... Claro que também não sou estúpido nenhum, mas não sou de 'mind games'. Nisso o Jorge Jesus tem razão, é no jogo jogado e não no jogo falado", afirmou Conceição.