"Sérgio Conceição não gosta nada que alguém não dê tudo"

Uribe cumpre a primeira época no FC Porto e encontrou um elevado nível de exigência.

Matheus Uribe cumpre a primeira a primeira temporada ao serviço do FC Porto e mostra encantado de dragão ao peito. Em entrevista à revista dragões, o médio colombiano deixa rasgados elogios ao clube e aborda o campeonato que encontrou.

"Portugal tem um futebol muito dinâmico. A diferença mais evidente é que nas outras ligas em que joguei o nível das equipas é mais equilibrado. Aqui, em Portugal, com muito respeito por todas as outras, são sempre o FC Porto, o Benfica, o Sporting e o Braga que estão na luta. Sem dúvida que o FC Porto é a melhor equipa em que estive ao nível da organização, do apoio, do compromisso com o jogador e a família. Para mim, é um fator muito importante. Como desportistas, sabemos que só temos de nos preocupar com treinar e jogar, porque sabemos que a nossa família vai ser sempre bem cuidada pelo clube", declarou.

Uribe não esconde que recebeu conselhos de duas grandes figuras do passado recente do FC Porto: James e Falcao. Sim, claro que as opiniões do James Rodríguez e do Radamel Falcao, que são meus companheiros na seleção da Colômbia e tiveram um grande passado no FC Porto, foram muito importantes para que eu decidisse vir para este clube.

A exigência de Sérgio Conceição também foi abordada. "O alto nível que existe no FC Porto deve-se principalmente ao profissionalismo e à qualidade dos jogadores, mas a exigência do mister faz-nos sempre dar 200%, porque ele não gosta nada que alguém não dê tudo o que tem", observou.

A recuperação no campeonato, onde o FC Porto ocupa o primeiro posto, foi analisada por Uribe, destacando a força da equipa. "Nunca duvidámos do que poderíamos conseguir como equipa. Sabíamos que faltavam muitos jogos e que se nos focássemos poderíamos alcançar o lugar que o FC Porto merece", disse, olhando desta forma a vitória nos três clássicos: "Não sei se demonstram qual é a melhor equipa, mas demonstram para o que é que estamos preparados e qual é o nível e a qualidade deste FC Porto".