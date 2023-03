Sérgio Conceição não fez conferência de imprensa após triunfo do FC Porto em Chaves

Treinador do FC Porto não compareceu na sala de imprensa.

O FC Porto venceu este sábado em Chaves, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin. Após ter feito comparecido na zona de entrevistas rápidas, fazendo a análise à partida, Sérgio Conceição optou por não realizar a habitual conferência de imprensa.

Recorde-se que o treinador já não havia feito a antevisão ao encontro, por não concordar com a queixa apresentada durante a semana pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) na sequência das declarações no final do encontro com o Gil Vicente.

De recordar ainda que Sérgio Conceição, no final do encontro com o Gil Vicente, pediu igualdade de critérios aos árbitros. "Os jogadores deram tudo do princípio ao fim e os adeptos também, mas eles não precisam de palavras bonitas, querem é ganhar como eu. Foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário, e nos lances dúbios e importantes do jogo houve muito rigor e visualizações, acho muito bem, mas tem de ser para as duas equipas".

Foram estas palavras que, um dia depois, motivaram a queixa apresentada pela APAF.