Sérgio Conceição não faz conferência de antevisão ao Braga-FC Porto

Dragões treinam na manhã de sábado, mas não haverá conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os arsenalistas.

Sérgio Conceição não vai fazer a antevisão ao jogo de domingo em casa do Braga. O treinador portista falou antes e depois do embate com o Inter, na Liga dos Campeões, mas agora volta a não prestar declarações.

Recorde-se que o treinador justificou este silêncio com o ruído no futebol português.

Os dragões treinaram na manhã de sábado, para ultimar a preparação para o jogo de 25.ª jornada da Liga Bwin - partida agendada para as 18h00 de domingo.

No treino desta sexta-feira, Pepe, João Mário e João Marcelo voltaram a fazer tratamento e Francisco Meixedo realizou treino integrado condicionado.