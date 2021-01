Sérgio Conceição não fará antevisão do Gil Vicente-FC Porto

Treinador está ainda a recuperar do síndrome gripal que na passada semana o chegou a afastar dos treinos do FC Porto

Prevista para esta quinta-feira, a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, de antevisão do jogo Gil Vicente-FC Porto, não se realizará.

O treinador portista encontra-se ainda em convalescença do síndrome gripal que o afeta desde a semana passada, pelo que não falará à comunicação social antes do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

Sérgio Conceição esteve esta quarta-feira no Olival, tendo realizado o já habitual teste à covid-19, mas mantendo-se resguardado do treino que decorreu no relvado, à imagem do que já sucedeu antes do jogo com o Farense.