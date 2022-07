Sérgio Conceição não está demissionário

Ao contrário do que avança a CMTV, o treinador do FC Porto não pediu para sair

Sérgio Conceição não apresentou a demissão do cargo de treinador do FC Porto, ao contrário do que a CMTV avançou esta noite. O JOGO sabe que não há qualquer fundamento nessa notícia e a intenção do treinador é iniciar e concluir a sexta temporada no banco dos dragões.

É verdade que Conceição não ficou agradado com a reação de Fernando Madureira, líder dos SuperDragões, à iminente venda de Francisco para o Ajax, mas nem sequer equacionou colocar o seu lugar à disposição por esse motivo.